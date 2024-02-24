Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1018
Zhenya:
MT-tester no se puede personalizar, también es una caja negra, ni siquiera se puede probar si funciona correctamente, y la velocidad sigue siendo órdenes de magnitud inferior a la que puedes personalizar tú mismo, especialmente con opciones sencillas de optimización. Bueno, como decir esto... en fin, no te van a tomar en serio con lo de "asesor" a cualquier plataforma pública, y la dll de C++ se usa por igual en Rentech y en Goldmansax.
Lo principal es que todo debe ser automático, así que lo conecté y lo comprobé con el probador en el futuro cuando llegue y obtuve el resultado en forma de equidad.
La contradicción: desconfianza en el probador, por un lado, y esperanza en el probador, por otro.
Conclusión: tiene un probador único, súper objetivo y rápido.
Espero que no agite a todo el mundo para que escriba un probador similar, ya que es un tema totalmente distinto y amplio.
En ese caso son posibles dos opciones, o compartirás este probador, para probar objetivamente los modelos con todos los que vengan o reconoceremos tus modelos de antemano como lo mejor de lo mejor porque ya entendemos que tu propio probador no te defraudará:)
Espero que no agite a todo el mundo para que escriba el mismo probador, ya que es un tema completamente diferente y vasto.
En ese caso son posibles dos variantes, o compartes este probador para la prueba objetiva de los modelos con todos los que vengan o reconocemos tus modelos como lo mejor de lo mejor porque ya entendemos que tu propio probador no te defraudará:)
Hay un probador, por supuesto, para compartir no es una pena en absoluto - es un algoritmo lo suficientemente simple que incluso el hecho de pedir a compartirlo me sorprende))
No hay contradicción y no hay esperanza.
Pero no hay ningún interés en sus algoritmos, así como en los de sus compañeros del foro cerrado, si sus cajas negras, de acuerdo con alguna tarea y principio desconocidos, sólo dibujarán bonitos gráficos de equidad, aunque todo ello se apoye en historias poéticas sobre sistemas avanzados de Defensa, miles de millones de verdes y magnates financieros.
1. Así que me gustaría conocer estos métodos. De lo contrario, estoy reinventando mi bicicleta de nuevo (ya he esbozado la ideología), y lo que si todo ya se ha hecho antes de nosotros...
2. Ya veo. Pero no es razonable.
En estos artículos se habla mucho de ello.
Vladimir, ¿hay algún método de "selección futura" (o algo así) pero aplicable a la BP? Es el algoritmo que analiza la PA y puede excluir o añadir algo para que el pronóstico sea mejor, google no pudo ayudarme(
No hacemos nada más que series temporales. ¿No?
Y hay muchos métodos, no sólo de selección sino también de creación. Hay una sección completamente nueva Características de la ingeniería. Mira varios artículos en los que se discutió en detalle.
Buena suerte
Ivan Negreshniy:
Exactamente ninguna esperanza si usted no entiende que se puede evaluar, comparar y compartir los algoritmos de comercio MI sólo en el contexto de su herramienta de medición de rendimiento - probador, y ya que confía sólo el suyo, me ofrecí a compartirlo.
Pero no hay interés en sus algoritmos y los algoritmos de sus camaradas en el foro cerrado, si sus cajas negras de acuerdo con nadie sabe el propósito y el principio sólo dibujar bonitos gráficos de la equidad, incluso si están respaldados por historias poéticas sobre los sistemas de MO avanzada, miles de millones de dinero y los magnates financieros.
¿Por qué se ofende tan rápido? Por supuesto que era una broma sobre "miles de millones de dólares", ¿no lo entiendes? Ya te dije que puedo compartir el algoritmo del probador si lo necesitas, no hay problema. No he utilizado MT tester durante mucho tiempo, ¿es posible cargar filas csv arbitrarias en él ahora? Es muy esencial cómo si no comprobar si funciona correctamente, si no es así... sabes que...
No opero en absoluto con forex de apuestas, trabajo con forts y cripto, mi mt-tester no tiene nada que ver, pero sé con certeza que mi tester funciona muy cerca de lo real, teniendo en cuenta el error de ejecución y la actividad de liquidez en el mercado de apuestas. Estoy usando Forex como tipo de datos, incluso teniendo pronósticos débiles de Major e Índices puede ayudar mucho en el pronóstico de B-Shares e incluso un poco de Crypto.
Es curioso, la gente escribe algo sobre un probador sin siquiera molestarse en familiarizarse con su funcionalidad. Por no hablar de que en mql también puedes escribir tu propio probador y un probador dentro de un probador.
De dónde vienen los "fabricantes de máquinas" de este foro y con qué fin, sólo me pregunto
Tal vez tengas razón, miraré aquí dentro de 2-3 años cuando llegue una nueva generación de plumíferos, quién sabe, tal vez sean más inteligentes, aunque ... Lo dudo mucho. ¡Perdedores de Astalavista! ¡Escribe artículos y vende 50 dólares de rakebacks!
buen viaje )
