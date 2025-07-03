Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 16

Nikolai Semko #:


Красиво сделано. В свое время, когда создавались спирали, что-то подобное хотелось сделать для вывода эллипсов.

Но не для ручной установки точек привязки. То есть не для перетаскивания мышью, а для автоматической установке.

Но все равно Ваша работа красивая.

 
Nikolai Semko #:

В этом нет ничего сложного. Но сейчас рулят не линейные каналы, а параболические. Для линейного канала достаточно 3 точки(экстремума), а для параболического 4 ("2+2" - 2 нижних и два верхних экстремума, или "3+1")


2+2:

 


3+1
 



В подтверждении моих слов, что рулят сейчас параболические каналы, а не линейные, возьмем ваш скрин с рисунком:




и построим параболу по 4-м предыдущим экстремумам, и видно как четко угадывается следующий экстремум:

Тут на форуме есть подобный индикатор для MT4.


1

https://www.mql5.com/ru/code/7488

Полином Лагранжа
Полином Лагранжа
Два варианта расчета, который по опорным точкам строит полином Лагранжа.
qsiLagrange.mq4  4 kb
 

А так по предсказателю ABCD как только появилось три внятные точки для построения равноудаленного канала - тут же можно сделать построения для определения D.

Не 100% метод конечно же, но все же какие то ориентиры

 
Intrest1 #:

А так по предсказателю ABCD как только появилось три внятные точки для построения равноудаленного канала - тут же можно сделать построения для определения D.

Не 100% метод конечно же, но все же какие то ориентиры

В любом случае главный вопрос - это вопрос масштаба(периода) наблюдения
 
Nikolai Semko #:
В любом случае главный вопрос - это вопрос масштаба(периода) наблюдения

Конечно же параболические построения гораздо интересней линейных, но таких индикаторов очень мало.

Есть у меня еще один такой. Может быть кому нибудь пригодится

1

У меня были некоторые предположения по построениям, но я не кодер и потому некоторые сложности с масштабом исследований


2


3

Parabolic_Ziggy_1_mOnTimerg.mq4  9 kb
 
Intrest1 #:

Конечно же параболические построения гораздо интересней линейных, но таких индикаторов очень мало.

Есть у меня еще один такой. Может быть кому нибудь пригодится

У меня были некоторые предположения по построениям, но я не кодер и потому некоторые сложности с масштабом исследований

Это очень специфическая штука. Фишер в своих книгах писал про эллипсы, спирали. Слишком там индивидуально. К каждой ситуации на рынке надо подбирать свои точки привязки.

Есть ли такие энтузиасты?

В ZUP встроены спирали. Под влиянием Фишера. Не знаю, применяет их кто или нет.

 
Eugeni Neumoin #:

Это очень специфическая штука. Фишер в своих книгах писал про эллипсы, спирали. Слишком там индивидуально. К каждой ситуации на рынке надо подбирать свои точки привязки.

Есть ли такие энтузиасты?

В ZUP встроены спирали. Под влиянием Фишера. Не знаю, применяет их кто или нет.

Привет, nen

Я поставил зигзаг с усреднение на дневные графики с периодом 10. Среднее количество баров в луче 14. Взял последнее движение и там оказалось 25 баров. Количественная середина 13 баров и прямо на опене того бара оказался фибо уровень 50.
Отсчитал по семь баров от 13-го в обе стороны, чтобы обозначить средний диапазон движения, то оказалось, что на внешних опен-клозах таких баров уровни на текущем движении являются поддержкой-сопротивлением.
Как тебе такое?


 
Intrest1 #:

Привет, nen

Я поставил зигзаг с усреднение на дневные графики с периодом 10. Среднее количество баров в луче 14. Взял последнее движение и там оказалось 25 баров. Количественная середина 13 баров и прямо на опене того бара оказался фибо уровень 50.
Отсчитал по семь баров от 13-го в обе стороны, чтобы обозначить средний диапазон движения, то оказалось, что на внешних опен-клозах таких баров уровни на текущем движении являются поддержкой-сопротивлением.
Как тебе такое?


Никак. Это для выбранного участка графика (рынка) имеет какое-то значение. На другом участке будет по-другому.

 
Eugeni Neumoin #:

Никак. Это для выбранного участка графика (рынка) имеет какое-то значение. На другом участке будет по-другому.

Eugeni Neumoin #:

Никак. Это для выбранного участка графика (рынка) имеет какое-то значение. На другом участке будет по-другому.

Слегка предвзято без проверки пишешь, ибо если взять движение чуть раньше, которое больше 14-ти баров, то схема повторяется. В днях не очень явно выглядит, но в четырехчасовке совершенно очевидный уровень сопротивления с ретестом



 
Eugeni Neumoin #:

Никак. Это для выбранного участка графика (рынка) имеет какое-то значение. На другом участке будет по-другому.

И еще раньше то же самое



