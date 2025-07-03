Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 16
Красиво сделано. В свое время, когда создавались спирали, что-то подобное хотелось сделать для вывода эллипсов.
Но не для ручной установки точек привязки. То есть не для перетаскивания мышью, а для автоматической установке.
Но все равно Ваша работа красивая.
В этом нет ничего сложного. Но сейчас рулят не линейные каналы, а параболические. Для линейного канала достаточно 3 точки(экстремума), а для параболического 4 ("2+2" - 2 нижних и два верхних экстремума, или "3+1")
2+2:
3+1:
В подтверждении моих слов, что рулят сейчас параболические каналы, а не линейные, возьмем ваш скрин с рисунком:
и построим параболу по 4-м предыдущим экстремумам, и видно как четко угадывается следующий экстремум:
Тут на форуме есть подобный индикатор для MT4.
https://www.mql5.com/ru/code/7488
А так по предсказателю ABCD как только появилось три внятные точки для построения равноудаленного канала - тут же можно сделать построения для определения D.
Не 100% метод конечно же, но все же какие то ориентиры
В любом случае главный вопрос - это вопрос масштаба(периода) наблюдения
Конечно же параболические построения гораздо интересней линейных, но таких индикаторов очень мало.
Есть у меня еще один такой. Может быть кому нибудь пригодится
У меня были некоторые предположения по построениям, но я не кодер и потому некоторые сложности с масштабом исследований
Это очень специфическая штука. Фишер в своих книгах писал про эллипсы, спирали. Слишком там индивидуально. К каждой ситуации на рынке надо подбирать свои точки привязки.
Есть ли такие энтузиасты?
В ZUP встроены спирали. Под влиянием Фишера. Не знаю, применяет их кто или нет.
Привет, nen
Я поставил зигзаг с усреднение на дневные графики с периодом 10. Среднее количество баров в луче 14. Взял последнее движение и там оказалось 25 баров. Количественная середина 13 баров и прямо на опене того бара оказался фибо уровень 50.
Отсчитал по семь баров от 13-го в обе стороны, чтобы обозначить средний диапазон движения, то оказалось, что на внешних опен-клозах таких баров уровни на текущем движении являются поддержкой-сопротивлением.
Как тебе такое?
Никак. Это для выбранного участка графика (рынка) имеет какое-то значение. На другом участке будет по-другому.
Слегка предвзято без проверки пишешь, ибо если взять движение чуть раньше, которое больше 14-ти баров, то схема повторяется. В днях не очень явно выглядит, но в четырехчасовке совершенно очевидный уровень сопротивления с ретестом
И еще раньше то же самое