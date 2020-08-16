Filtrar operaciones dentro del loop por símbolo - página 2
Hola de nuevo, pego el código tal y como lo tengo ahora y el error que me da:
Aquí una captura de pantalla donde se puede ver que no realiza la suma correctamente:
Si, mira lo que pasa, estas haciendo una Alert cada vez que sumas una posición mas a tu contador.
Eso esta mal, tienes que sumarlo todo y al final de todo ya fuera del ciclo de contar posiciones hacer el Alert con la suma ya hecha del total. Solo 1 Alert por simbolo.
Esto cada vez va a peor, Imanol:
Era cuestion de cambiar de posicion alguna linea y ya esta
Pero mas alla de tu necesidad, y la intencion de colaborar de algunas personas en este foro, me preocupa lo siguiente:
No estaras pidiendo ayuda para algun trabajo que ofreciste, ¿verdad que no?
Espero con animo que no sea asi, pero tus carpetas dejan mucho que pensar.
Saludos!
No, no es así, no te preocupes. Es una herramienta que estoy haciendo para poder irme a dormir la siesta tranquilo.
Y no es que sea ilegal o malo o que sea un delito, no es nada de eso, (de hecho no debe importar pedir ayuda para hacer algo asi)
Yo lo mencione porque estaria mal que, sin la experiencia suficiente como para poder resolver un problema tan pequeño, estes queriendo ofrecer en los servicios freelancer.
ya mencionaste que no es asi, y te creo, pero queria aclarar mi punto de vista
Saludos!
Jejeje cierto ahora mirando mi ultima corrección veo que hay un error que impediria incluso el compilado, es lo que tiene improvisar asi.
Pero mi intención era expresar un concepto determinado que creo que quedaba claro con el mensaje.
Por otra parte estoy de acuerdo con Miguel Antonio Rojas en que este tipo de problemas son como demasiado obvios y que si no eres capaz de resolverlo yo te animaria a que hagas un curso de programación, aprendiendo algoritmos básicos y tal, porque sino ya no se que va a pasar cuando te pongas con temas mas complejos ...
De hecho, como yo realmente lo programaría sería así, mirad que estilo, que elegancia, jejeje ;P
"De hecho, como yo realmente lo programaría sería así, mirad que estilo, que elegancia"
(Imanol Salazar Garcia, 2019)