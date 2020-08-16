Filtrar operaciones dentro del loop por símbolo - página 3
Saludos!!!
Nuevo problema, no toma el valor POSITION_VOLUME correctamente:
Sin embargo la suma del volumen total (VT) sí es correcta, dejo una captura de pantalla:
Es dentro del módulo POSITION_TYPE donde está fallando, por lo que he podido comprobar pero desconozco el motivo.
A cada paso que avanzamos, retrocedemos otro eh? jajaja
Sí, gracias. Al final he conseguido corregirlo por mi cuenta y estoy esperando a ver si aplica debidamente el resultado. Éste es el código:
Ahora para que funcione bien debería aplicar el StopLoss en el punto de Breakeven a todas las operaciones, veamos qué pasa.
Sí, gracias. Al final he conseguido corregirlo por mi cuenta y estoy esperando a ver si aplica debidamente el resultado. Éste es el código:
Ahora para que funcione bien debería aplicar el StopLoss en el punto de Breakeven a todas las operaciones, veamos qué pasa.
Bueno, según he podido comprobar el breakeven sólo se aplica a una de las órdenes, la última abierta.
Creo que la solución se halla en cerrar el loop donde se realizan los cálculos y abrir uno nuevo para las operaciones. Voy a ver...P.D.: No lo he conseguido aún, el problema reside en que a cada posición se le asigna el valor correspondiente a cada iteración y no establece un valor conjunto para todas las posiciones.
Si lo que quieres es navegar por todos los simbolos disponibles usa esto:
No he acabado de entender cual es tu objetivo por la descripción de tu mensaje, pero espero haber acertado ... :P
Suerte
Hola de nuevo, mira tengo este problema. En MT4, al hacer los test para cada símbolo de manera individual ocurre que pasa por todos los símbolos y ralentiza mucho la optimización:
¿Se podría incluir algo así como esto para que la optimización sea más rápida?
Aunque habría que obviar el loop que hay dentro del código: