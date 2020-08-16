Filtrar operaciones dentro del loop por símbolo
quizas esto te oriente un poco:
double SymboloQueQuieroComparar="EURUSD"; if(PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == SymboloQueQuieroComparar) { //hacer lo que necesitas }
Si lo que quieres es navegar por todos los simbolos disponibles usa esto:
for(int i=0; i<SymbolsTotal(false); i++) { string name_symbol= SymbolName(i,false); //Ahora haces el chequeo y calculo para las operaciones de este simbolo for(int o=0; o<PositionsTotal(); o++) { if(PositionSelectByTicket(PositionGetTiket(o))) { if(PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == name_symbol) { //Todas las posiciones de este symbolo pasaran por aqui //haz tus calculos } } } }
No he acabado de entender cual es tu objetivo por la descripción de tu mensaje, pero espero haber acertado ... :P
Suerte
Acabo de pasar tu código a limpio de la siguiente manera:
void OnStart(){ for(int s=0;s<SymbolsTotal(false);s++){ string CurrentS=SymbolName(s,false); //Ahora haces el chequeo para las operaciones de este símbolo for(int i=0;i<PositionsTotal();i++){ ulong Ticket=PositionGetTicket(i); if(PositionSelectByTicket(Ticket)){ string PS=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); if(PositionGetString(POSITION_SYMBOL)==CurrentS){ //Todas las posiciones de este símbolo pasaran por aquí if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY){ Alert(PS," buy positions are ",PositionsTotal()); } if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL){ Alert(PS," sell positions are ",PositionsTotal()); } } } } } }
En caso de que este código funcionase debería devolverme el número de posiciones de cada símbolo en una u otra dirección, pero lo que obtengo es el total de posiciones abiertas. ¿Alguna otra idea?
Jejeje claro crack, de hecho el codigo funciona y esta haciendo justo lo que tu le pides, le estas pidiendo que te diga el total de posiciones abiertas todo el rato!!
Venga vamos a ver, si lo que quieres es el numero de operaciones de cada simbolo sería así:
void OnStart(){ for(int s=0;s<SymbolsTotal(false);s++){ string CurrentS=SymbolName(s,false); //Ahora haces el chequeo para las operaciones de este símbolo //Sumaremos compras y ventas de cada simbolo y las almacenaremos aqui int BuyPos=0, SellPos=0; for(int i=0;i<PositionsTotal();i++){ ulong Ticket=PositionGetTicket(i); if(PositionSelectByTicket(Ticket)){ string PS=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); if(PositionGetString(POSITION_SYMBOL)==CurrentS){ //Todas las posiciones de este símbolo pasaran por aquí if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY) BuyPos++; if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL) SellPos++; } } } //Y las mostramos como Alert (SOLO SI HAY POSICIONES PARA NO SATURAR) if(BuyPos>0) Alert(CurrentS," buy positions are ",BuyPos); if(SellPos>0) Alert(CurrentS," sell positions are ",SellPos); } }
Ahora te dice el numero total de posiciones de cada simbolo en una u otra dirección como querias ;)
Ya nos dirás.
Funciona, y es justo lo que estaba buscando.
He preguntado en castellano, he preguntado en inglés, e incluso he ofrecido dinero, pero nadie me había planteado una solución tan clara y sencilla. Mil gracias.
Edito: he encontrado un pequeño error al tratar de sacar el precio de
breakeven, mañana continúo el hilo que ya es tarde.
Ohh me enorgullece, de nada ^_^
"No nos chupemos las po**** todavia"
Sr. Lobo (Pulp Fiction)
Hola de nuevo, mira el problema que he encontrado es que no se pueden calcular las órdenes en conjunto.
Puede ser que se deba a que lo estoy ejecutando como script mediante la llamada OnStart en lugar de OnTick, hasta el lunes no puedo comprobarlo.
Si de paso andas por aquí y sabes algo me lo comunicas, un saludo fuerte.
Hola de nuevo, pego el código tal y como lo tengo ahora y el error que me da:
void OnStart(){ for(int s=0;s<SymbolsTotal(false);s++){ // Define a counter loop for all broker symbols. int Long=0,Short=0; string CSymbol=SymbolName(s,false); // Declare current working symbol from the loop. for(int i=0;i<PositionsTotal();i++){ // Here it goes the main loop for the advisor tool. ulong Ticket=PositionGetTicket(i); if(PositionSelectByTicket(Ticket)){ string PS=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // Declare position symbol value. if(PositionGetString(POSITION_SYMBOL)==CSymbol){ // Check if position symbol is current working symbol. int SD=(int)SymbolInfoInteger(PS,SYMBOL_DIGITS); // Declare symbol digits to get its value (working). if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY){ Long++;if(Long>0){Alert(PS," buy orders are ",Long);} // Count long orders from each symbol to print its value. } if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL){ Short++;if(Short>0){Alert(PS," sell orders are ",Short++);} // Count short orders from each symbol to print its value. } } } } } }
Aquí una captura de pantalla donde se puede ver que no realiza la suma correctamente:
Según he podido comprobar el error en el cálculo se produce dentro del módulo POSITION_TYPE, pero desconozco el motivo.
