Devolución de dinero pagado por EA que no se puede instalar
El error 403 significa que su IP está bloqueada. Renuévela.
Los usuarios sin cuenta verificada no disponen de mesa de servicio, por lo que tienen que poner un ticket genérico a través del siguiente enlace.
- www.mql5.com
Yo creo que es algo de MQL5, estoy probando Asesores Expertos y tampoco me deja....
Obvio, claro.
Obvio, claro.
Completamente!, jajajajajajaja, la cantidad de merluzos a los que nos tienes que soportar! :P
Pongase en contacto con el Servicio Tecnico y explique su caso. Adjunte capturas de pantalla con el error, ellos veran que es debido a la IP baneada y le retiraran el baneo.
Hola!
He comprado desde hace casi 2 semanas un asesor experto, pague con visa, y me notificaron que cuento con 10 activaciones.
Durante estas casi 2 semanas he tratado de instalarlos sin éxito.
Me contacte con el vendedor, trato de ayudarme, pero fue en vano.
Espero me puedan ayudar con un reembolso ya que yo he comprado otros EA anteriormente y nunca he tenido problemas de este tipo.
Adjunto capturas donde me aparece el error: X La instalación ha fallado
Adjunto captura del registro de MT4: