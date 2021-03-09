Devolución de dinero pagado por EA que no se puede instalar

Hola!

He comprado desde hace casi 2 semanas un asesor experto, pague con visa, y me notificaron que cuento con 10 activaciones.

Durante estas casi 2 semanas he tratado de instalarlos sin éxito.

Me contacte con el vendedor, trato de ayudarme, pero fue en vano.

Espero me puedan ayudar con un reembolso ya que yo he comprado otros EA anteriormente y nunca he tenido problemas de este tipo.

Adjunto capturas donde me aparece el error: X La instalación ha fallado


Adjunto captura del registro de MT4:


 
Es la primera vez que veo esto. Y me parece muy extraño. Además dudo que el vendedor tenga ninguna responsabilidad sobre esto, por lo que imagino que deberás contactar con la mesa de servicio. 

Para subir un EA al market hay un sistema de verificación que comprueba cosas como que el EA tiene la capacidad de abrir operaciones, que cumple requisitos de adaptarse a diferentes brokers, con lote mínimo, máximo, y número máximo de operaciones, y cosas de ese estilo...

Por lo que supongo que el EA está bien.

En resumen: te recomiendo contactar con la mesa de servicio

También deberías probar que AHORA puedes instalar otros EA, prueba con cualquiera gratuito


 

El error 403 significa que su IP está bloqueada. Renuévela.

Los usuarios sin cuenta verificada no disponen de mesa de servicio, por lo que tienen que poner un ticket genérico a través del siguiente enlace.

https://www.mql5.com/es/contact

Envíe mensajes y vea su historial de solicitudes realizadas al equipo de soporte de mql5.com incluso si no está registrado en el sitio web.
 
Yo creo que es algo de MQL5, estoy probando Asesores Expertos y tampoco me deja....



 
Ahhhhh, ya sé por qué pasa....tienes que tener la misma cuenta ingresada en MQL5 y en MT5, si es diferente te da ese error!
 
Hola! Como renuevo mi ip? Aun no he podido instalar nada, he. Probado otros ea en demo y no me deja, solo tengo una cuenta en mql5, y es la q pongo en MT4
 
Pongase en contacto con el Servicio Tecnico y explique su caso. Adjunte capturas de pantalla con el error, ellos veran que es debido a la IP baneada y le retiraran el baneo.

https://www.mql5.com/es/contact

