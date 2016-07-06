La plataforma comercial MetaTrader 5 ahora dispone de cobertura
Hoy la compañía MetaQuotes Software Corp. ha lanzado la nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1325. Su principal peculiaridad es la aparición del sistema de cobertura del registro de posiciones, conocido ya por los usuarios de MetaTrader 4. Ahora en la plataforma se puede utilizar el llamado bloqueo, que implica la apertura de posiciones opuestas de un mismo instrumento financiero.
Los desarrolladores han eliminado la última barrera que interfería en el paso de los tráders y brókers a MetaTrader 5: la ausencia de cobertura. Esto cambia significativamente la distribución de las fuerzas en el mercado, ya no habrá más motivos para quedarse en MetaTrader 4. Los tráders también pueden usar el ya acostumbrado bloqueo en MetaTrader 5, obteniendo acceso a todas las ventajas de una plataforma más rápida y potente.
"¿Para qué usar dos plataformas, si se puede hacer todo en la misma? — se pregunta Renat Fatkhullin, director ejecutivo de MetaQuotes Software Corp. — MetaTrader 5 no es simplemente una plataforma multimercado, ahora también tiene en cuenta las peculiaridades de dichos mercados. Para los tráders del mercado de valores, proponemos el sistema de compensación, y para los tráders de fórex, el sistema habitual de cobertura".
Al nuevo MetaTrader 5 se ha añadido la posibilidad de testar los robots comerciales e indicadores técnicos según la historia de ticks real. Esto aumenta la precisión de los informes sobre la simulación y optimización de robots comerciales, reduciendo además los riesgo de pérdidas para los tráders. Otra novedad de MetaTrader 5 es su chat incorporado. Los usuarios podrán comunicarse con otros tráders directamente desde la plataforma, discutir sobre las noticias financieras y las estrategias comerciales.
Además, la guía de usuario es ahora mucho más útil. Esto se ha logrado gracias a la nueva forma de presentar el material: ahora, en lugar de una gran cantidad de texto, podemos encontrar con mayor frecuencia ilustraciones, diagramas explicativos, imágenes y vídeos interactivos. El volumen del texto ha sido reducido, pero su capacidad informativa ha aumentado.