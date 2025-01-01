DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerOsilatörlerCiChaikinCreate 

Create

Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool  Create(
   string               symbol,             // sembol
   ENUM_TIMEFRAMES      period,             // periyot
   int                  fast_ma_period,     // hızlı EMA periyodu
   int                  slow_ma_period,     // yavaş EMA periyodu
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,          // ortalama yöntemi
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied             // uygulanacak hacim tipi
   )

Parametreler

symbol

[in]  Sembol.

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

fast_ma_period

[in]  Hızlı EMA periyodu.

slow_ma_period

[in]  Yavaş EMA periyodu.

ma_method

[in]  Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).

applied

[in]  Uygulanacak hacim (ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değerlerinden biri).

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.