Create
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.
|
bool Create(
Parametreler
symbol
[in] Sembol.
period
[in] Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).
fast_ma_period
[in] Hızlı EMA periyodu.
slow_ma_period
[in] Yavaş EMA periyodu.
ma_method
[in] Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).
applied
[in] Uygulanacak hacim (ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değerlerinden biri).
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.