- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathMomentsWeibull
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución de Weibull con los parámetros a y b.
|
double MathMomentsWeibull(
Parámetros
a
[in] Parámetro de distribución (scale).
b
[in] Parámetro de distribución (shape).
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.