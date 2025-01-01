MathProbabilityDensityWeibull

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dweibull() en R.

bool MathProbabilityDensityWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

a

[in] Parámetro de distribución (scale).

b

[in] Parámetro de distribución (shape).

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad