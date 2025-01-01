- MathProbabilityDensityNoncentralF
MathQuantileNoncentralF
Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione-F non centrale inversa di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileNoncentralF(
double MathQuantileNoncentralF(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione distribuzione-F non centrale inversa di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di qf() in R.
double MathQuantileNoncentralF(
bool MathQuantileNoncentralF(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
nu1
[in] Il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
nu2
[in] Il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
sigma
[in] Parametro Noncentrality.
tail
[in] Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.