- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathQuantileF
对于指定probability，函数通过nu1，nu2和sigma参数计算逆非中心费舍尔F-分布函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathQuantileF(
对于指定probability，函数通过nu1，nu2和sigma参数计算逆非中心费舍尔F-分布函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathQuantileF(
对于指定概率值的probability[]数组，函数通过nu1，nu2和sigma参数计算逆非中心费舍尔F-分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qf()模拟。
|
double MathQuantileF(
对于指定概率值的probability[]数组，函数通过nu1，nu2和sigma参数计算逆非中心费舍尔F-分布函数值。出错情况下它返回false。
|
bool MathQuantileF(
参数
概率
[in] 随机变量值概率。
probability[]
[in] 随机变量概率值数组。
nu1
[in] 分布的第一个参数（自由度数）。
nu2
[in] 分布的第二个参数（自由度数）。
sigma
[in] 非中心参数。
tail
[in] 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算。
log_mode
[in] 计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算。
error_code
[out] 获得错误代码的变量。
result[]
[out] 四分位数值数组。