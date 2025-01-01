- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathProbabilityDensityNoncentralF
通过nu1，nu2和sigma参数，计算随机变量x的非中心费舍尔F-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathProbabilityDensityNoncentralF(
通过nu1，nu2和sigma参数，计算随机变量x的非中心费舍尔F-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathProbabilityDensityNoncentralF(
通过nu1，nu2和sigma参数，计算随机变量数组x[]的非中心费舍尔F-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回false。R语言的df()模拟。
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralF(
通过nu1，nu2和sigma参数，计算随机变量数组x[]的非中心费舍尔F-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回false。
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralF(
参数
x
[in] 随机变量值。
x[]
[in] 随机变量值数组。
nu1
[in] 分布的第一个参数（自由度数）。
nu2
[in] 分布的第二个参数（自由度数）。
sigma
[in] 非中心参数。
log_mode
[in] 计算数值对数的标识。如果log_mode=true，则返回概率密度的自然对数。
error_code
[out] 存储错误代码的变量。
result[]
[out] 概率密度函数值数组。