MathMomentsBeta
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione beta
double MathMomentsBeta(
Parametri
a
[in] Il primo parametro della distribuzione beta (shape1).
b
[in] Il secondo parametro della distribuzione beta (shape2).
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se i momenti sono stati calcolati con successo, altrimenti false.