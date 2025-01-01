- MathProbabilityDensityBeta
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution beta
|
double MathMomentsBeta(
Paramètres
a
[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1).
b
[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).
mean
[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.
variance
[out] Variable pour récupérer la variance.
skewness
[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).
kurtosis
[out] Variable pour récupérer le kurtosis.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
Valeur de Retour
Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.