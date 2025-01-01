Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCKeyValuePair<TKey,TValue>Equals KeyValueCloneCompareEqualsHashCode Equals Compara la pareja "clave – valor" actual con el objeto de igualdad establecido. bool Equals( CKeyValuePair<TKeyTValue>* pair // pareja para la comparación ); Parámetros *pair [in] Pareja para la comparación Valor devuelto Retorna true, si las parejas "clave-valor" son iguales, de lo contrario, false. Nota La comparación de las dos parejas "clave – valor" tiene lugar según la clave. Compare HashCode