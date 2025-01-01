DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCKeyValuePair<TKey,TValue>Equals 

Equals

Compara la pareja "clave – valor" actual con el objeto de igualdad establecido.

bool Equals(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  pair     // pareja para la comparación
   );

Parámetros

*pair

[in]  Pareja para la comparación

Valor devuelto

Retorna true, si las parejas "clave-valor" son iguales, de lo contrario, false.

Nota

La comparación de las dos parejas "clave – valor" tiene lugar según la clave.