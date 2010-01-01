//+------------------------------------------------------------------+

//| MyTree.mq5 |

//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

//---

#include <Arrays\Tree.mqh>

#include "MyTreeNode.mqh"

//---

input int extCountedNodes = 100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Describe class CMyTree derived from CTree. |

//+------------------------------------------------------------------+

//| Class CMyTree. |

//| Purpose: Construction and navigation of a binary search tree. |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyTree : public CTree

{

public:

//--- methods of searching in the tree by custom data

CMyTreeNode* FindByLong(long find_long);

//--- method of creation of the tree element

virtual CTreeNode *CreateElement();

};

//---

CMyTree MyTree;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Creation of a new tree node. |

//| INPUT: none. |

//| OUTPUT: pointer to the new tree node if OK, or NULL. |

//| REMARK: none. |

//+------------------------------------------------------------------+

CTreeNode *CMyTree::CreateElement()

{

CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;

//---

return(node);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Search of element in a list by value m_long. |

//| INPUT: find_long - searched value. |

//| OUTPUT: pointer of a found list element, or NULL. |

//| REMARK: none. |

//+------------------------------------------------------------------+

CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)

{

CMyTreeNode *res=NULL;

CMyTreeNode *node;

//--- create a tree node to pass the search parameter

node=new CMyTreeNode;

if(node==NULL) return(NULL);

node.SetLong(find_long);

//---

res=Find(node);

delete node;

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| script "testing of class CMyTree" |

//+------------------------------------------------------------------+

//--- array for string initialization

string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};

//---

int OnStart() export

{

int i;

uint pos;

int beg_time,end_time;

CMyTreeNode *node; //--- temporary pointer to the sample of class CMyTreeNode

//---

printf("Start test %s.",__FILE__);

//--- Fill out MyTree with instances of class MyTreeNode in the amount of extCountedNodes.

beg_time=GetTickCount();

for(i=0;i<extCountedNodes;i++)

{

node=MyTree.CreateElement();

if(node==NULL)

{

//--- emergency exit

printf("%s (%4d): create error",__FILE__,__LINE__);

return(__LINE__);

}

NodeSetData(node,i);

node.SetLong(i);

MyTree.Insert(node);

}

end_time=GetTickCount();

printf("Filling time of MyTree is %d ms.",end_time-beg_time);

//--- Create a temporary tree TmpMyTree.

CMyTree TmpMyTree;

//--- Detach 50% of tree elements (all even)

//--- and add them to the temporary tree TmpMyTree.

beg_time=GetTickCount();

for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)

{

node=MyTree.FindByLong(i);

if(node!=NULL)

if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);

}

end_time=GetTickCount();

printf("Deletion time of %d elements from MyTree is %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);

//--- Return the detached

node=TmpMyTree.Root();

while(node!=NULL)

{

if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);

node=TmpMyTree.Root();

}

//--- Check work of method Save(int file_handle);

int file_handle;

file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!MyTree.Save(file_handle))

{

//--- error writing to a file

//--- emergency exit

printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);

//--- close file before leaving!!!

FileClose(file_handle);

return(__LINE__);

}

FileClose(file_handle);

}

//--- Check work of method Load(int file_handle);

file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!TmpMyTree.Load(file_handle))

{

//--- error reading from file

//--- emergency exit

printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);

//--- close file before leaving!!!

FileClose(file_handle);

return(__LINE__);

}

FileClose(file_handle);

}

//---

MyTree.Clear();

TmpMyTree.Clear();

//---

printf("End test %s. OK!",__FILE__);

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Function to output node contents to journal |

//+------------------------------------------------------------------+

void NodeToLog(CMyTreeNode *node)

{

printf(" %I64d,%f,'%s','%s'",

node.GetLong(),node.GetDouble(),

node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Function to populate node with random values |

//+------------------------------------------------------------------+

void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)

{

if(mode%2==0)

{

node.SetLong(mode*MathRand());

node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());

}

else

{

node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());

node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());

}

node.SetString(str_array[mode%10]);

node.SetDateTime(10000*mode);

}