MQL5参考标准程序库图形对象Objects ArrowsArrows with fixed codeArrowCode 

ArrowCode

禁止 "Arrow" 代码变更。

bool  ArrowCode(
   char  code      // 代码值
   )

参数

code

[输入]  任何值

返回值

一直为 false。

例如:

//--- 例程 CChartObjectArrowCheck::ArrowCode      
//--- 例程 CChartObjectArrowDown::ArrowCode      
//--- 例程 CChartObjectArrowUp::ArrowCode      
//--- 例程 CChartObjectArrowStop::ArrowCode      
//--- 例程 CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode      
//--- 例程 CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode      
//--- 例程 CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode      
//--- 例程 CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>      
//---      
void OnStart()      
  {      
//--- 例程, 用 CChartObjectArrowCheck      
   CChartObjectArrowCheck arrow;      
//--- 设置对象参数      
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);      
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))      
     {      
      //--- 箭头创建错误      
      printf("箭头创建: 错误 %d!",GetLastError());      
      //---      
      return;      
     }         
//--- 设置箭头代码      
   if(!arrow.ArrowCode(181))      
     {      
      //--- 这不是错误      
      printf("箭头代码不可改变");      
     }      
//--- 使用箭头      
//--- . . .      
  }      