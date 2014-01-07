El indicador Parabolic SAR (SAR Parabólico) se desarrolló para analizar la tendencia del mercado. Este indicador se dibuja sobre el gráfico del precio. El SAR Parabólico es muy parecido a la Media Móvil, la única diferencia es que se mueve con una aceleración mayor y puede cambiar su posición respecto al precio. En los mercados alcistas este indicador se encuentra por debajo del precio; en los bajistas está por encima.

Si el precio cruza las líneas del Parabolic SAR, entonces el indicador se da la vuelta y sus nuevos valores se sitúan al otro lado del precio. Cuando el indicador se revierte, el precio máximo o mínimo del período anterior hace de nuevo punto de partida. Cuando el indicador da un giro, genera una señal de fin (etapa de corrección, o plana) o cambio de tendencia.



El Parabolic SAR es un indicador excelente para obtener puntos de salida del mercado. Cuando el precio cae por debajo de la línea del SAR hay que cerrar las posiciones largas; las posiciones cortas se cierran cuando el precio sube por encima de la línea. Esto significa que hay que seguir el movimiento del SAR Parabólico y mantener las posiciones abiertas sólo en la dirección del movimiento. Este indicador sirve a menudo de línea de trailing stop.



Si la posición larga está abierta (es decir, el precio está por encima de la línea SAR), la línea del SAR Parabólico subirá sin importar qué dirección tome el precio. La longitud de la línea de movimiento SAR depende de la escala de movimiento del precio.

Indicador Parabolic SAR



Cálculo:

Para posiciones largas:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1))



Para posiciones cortas:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1))



donde:



SAR (i - 1) - valor del Parabolic SAR de la barra anterior;

ACCELERATION - factor de aceleración;

HIGH (i - 1) - precio máximo del período anterior;

LOW (i - 1) - precio mínimo del período anterior;



El valor del indicador aumenta si el precio de la barra actual es mayor que el de la barra alcista anterior, y viceversa. El factor de aceleración (ACCELERATION) se duplica al mismo tiempo, lo que provoca que el Parabolic SAR se junte con el precio. En otras palabras, cuanto más rápido sube o baja el precio, tanto más deprisa se acerca el indicador al precio.