엘리게이터 기술 지표는 프랙탈 기하학과 비선형 역학을 사용하는 밸런스 라인들(Balance Lines(이동 평균))의 조합입니다.(NS. 윌리엄스: "새로운 트레이딩 차원: 주식, 채권, 원자재 시장의 혼란에서 어떻게 수익을 낼 것인가").

블루라인(악어의 턱) 은 차트를 작성하는 데 사용된 차트 주기에 대한 균형 선입니다(13개 기간의 평활 이동 평균, 8 바만큼 미래로 이동).

은 차트를 작성하는 데 사용된 차트 주기에 대한 균형 선입니다(13개 기간의 평활 이동 평균, 8 바만큼 미래로 이동). 레드 라인(악어의 이빨) 한 단계 낮은 차트 주기에 대한 균형선입니다(8 기간 평활 이동 평균, 미래로 5 바 이동).

한 단계 낮은 차트 주기에 대한 균형선입니다(8 기간 평활 이동 평균, 미래로 5 바 이동). 녹색 라인(악어의 입술) 한 단계 더 낮은 차트 주기에 대한 균형선입니다(5 기간 평활 이동 평균, 미래로 3 바 이동).

앨리게이터의 입술, 이빨, 턱은 다른 주기의 시간의 상호 작용을 보여줍니다. 명확한 추세는 시간의 15~30%만 볼 수 있으므로 이를 따르는 것이 중요하고 특정 가격 기간 내에서 오르내리는 시장에서는 거래을 삼가는 것이 중요합니다.

턱, 치아 및 입술이 닫히거나 얽혀 있으면 앨리게이터가 잠을 자거나 이미 자고 있음을 의미합니다. 앨리게이터가 잠을 잘수록 더 배고프게 되고. 더 오래 잠을 잘수록 더 배고파서 깨게 될 것입니다. 잠을 깨면 처음 하는 일은 입을 열고 하품을 할 것입니다. 그런 다음 음식 냄새가 콧구멍으로 옵니다. 황소의 살이나 곰의 살코기일 것입니다. 그리고 악어는 사냥을 하기 시작합니다. 배부른 느낌이 들 정도로 충분히 먹고 나서, 앨리게이터는는 음식/가격(밸런스 라인이 합쳐집니다)에 흥미를 잃기 시작합니다 - 이때가 수익을 확정할 시간입니다.

앨리게이터 지표



계산:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 앨리게이터의 턱 = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8) 앨리게이터의 이빨 = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5) 앨리게이터의 입술 = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



설명: