El indicador técnico Accumulation/Distribution (Acumulación/Distribución) queda determinado por los cambios que se producen en el precio y en el volumen. El volumen actúa como un coeficiente de ponderación del cambio de precio (cuanto más alto es el coeficiente, esto es, el volumen, tanto más pesa la aportación de cambio de precio, durante ese período de tiempo, en el valor del indicador).

De hecho, este indicador es una variante de otro más extendido, el On Balance Volume. Ambos indicadores técnicos se utilizan para confirmar los cambios del precio midiendo el volumen de las ventas.



Cuando el indicador Acumulación/Distribución crece significa que existe una acumulación (compra) de un determinado valor, porque la gran parte del volumen de ventas se relaciona con una tendencia del precio al alza. Por el contrario, cuando el indicador cae, significa que hay una distribución (venta) del valor, ya que la mayoría de las ventas tienen lugar durante el movimiento del precio a la baja.



Las divergencias entre el Accumulation/Distribution y el precio del título indican que va a haber un cambio inminente en el precio. Como regla general, cuando se producen dichas divergencias, la tendencia del precio se mueve en la misma dirección del indicador. Por lo tanto, si el indicador crece y el precio del valor cae, hay que esperar un cambio de tendencia en el precio.

Cálculo:



Se suma o se resta del valor acumulado del indicador una cantidad determinada del volumen diario. Cuanto más cerca esté el precio de cierre del precio máximo del día, mayor será la cantidad añadida, y cuanto más cerca del precio mínimo del día se encuentre el precio de cierre, mayor será la cantidad restada. Si el precio de cierre se encuentra exactamente entre el máximo y el mínimo diarios, el valor del indicador se mantiene sin cambios.



A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)



donde: