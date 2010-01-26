Ставь лайки и следи за новостями
Alligator - индикатор для MetaTrader 5
7881
Билл Вильямс. "Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов":
"Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15-30% от всего времени рынок образует какие-то тенденции и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, почти все свои прибыли извлекают из трендовых движений. Мой дед часто повторял: "Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время". Мы называем торговлю по тренду "рынок слепой курицы". Хотя нам понадобились годы, мы все-таки разработали индикатор, который всегда позволяет нам "держать порох сухим" до тех пор, пока мы не окажемся в "рынке слепой курицы".
Технический индикатор Alligator - это комбинация Линий Баланса (Скользящих средних, Moving Averages) , использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.
- Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);
- Красная линия (Зубы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);
- Зеленая линия (Губы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).
Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.
Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается - чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, - это открывает свою Пасть и начинает зевать.
Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться. Когда Аллигатор основательно наестся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) - это время для фиксирования прибыли.
Расчет:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
где:
- MEDIAN PRICE - медианная цена;
- HIGH - максимальная цена бара;
- LOW - минимальная цена бара;
- SMMA (A, B, C) - сглаженное скользящее среднее. Параметр А - сглаживаемые данные, В - период сглаживания, С - сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг - 3;
- ALLIGATORS JAW - Челюсти Аллигатора (синяя линия);
- ALLIGATORS TEETH - Зубы Аллигатора (красная линия);
- ALLIGATORS LIPS - Губы Аллигатора (зеленая линия).
