Билл Вильямс. "Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов":

"Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15-30% от всего времени рынок образует какие-то тенденции и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, почти все свои прибыли извлекают из трендовых движений. Мой дед часто повторял: "Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время". Мы называем торговлю по тренду "рынок слепой курицы". Хотя нам понадобились годы, мы все-таки разработали индикатор, который всегда позволяет нам "держать порох сухим" до тех пор, пока мы не окажемся в "рынке слепой курицы".

Технический индикатор Alligator - это комбинация Линий Баланса (Скользящих средних, Moving Averages) , использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.



Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.



Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается - чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, - это открывает свою Пасть и начинает зевать.



Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться. Когда Аллигатор основательно наестся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) - это время для фиксирования прибыли.

Расчет:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8) ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5) ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



