Up and Down Indicator - MetaTrader 5용 지표

Karlis Balcers
조회수:
98
평가:
(39)
게시됨:
k_iupdown.mq5 (3.54 KB)
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
이 지표를 통해 시장 활동을 확인할 수 있습니다.

인디케이터는 캔들을 한 차원으로 표시합니다. 색상은 현재 틱 볼륨에 따라 자동으로 조정됩니다.

위/아래 표시기

위/아래 표시기


원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/87

