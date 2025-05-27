거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 지표를 통해 시장 활동을 확인할 수 있습니다.
인디케이터는 캔들을 한 차원으로 표시합니다. 색상은 현재 틱 볼륨에 따라 자동으로 조정됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/87
Breakout Finder by LonesomeTheBlue
이것은 LonesomeTheBlue의 파인 스크립트 코드를 정확히 변환한 것입니다.Withdrawal Tracking
이 코드는 EA가 실행 중인 계좌에서 인출을 추적하기 위해 기존 전문가 어드바이저에 추가하는 코드입니다. 사용자가 특정 계좌에서 출금을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.