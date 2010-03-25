CodeBaseРазделы
Индикаторы

Up and Down Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Karlis Balcers | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
6971
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор позволяет лучше увидеть активность на рынке.

В отдельном графике показывает "одномерные" свечи, цвет которых автоматически адаптируется к текущему тиковому объему.


Индикатор "Up and Down"

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/87

