Up and Down Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6971
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор позволяет лучше увидеть активность на рынке.
В отдельном графике показывает "одномерные" свечи, цвет которых автоматически адаптируется к текущему тиковому объему.
Индикатор "Up and Down"
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/87
