DailyPivot Points 지표는 일반적으로 후행성의 다른 도구와 달리 미래 시장의 움직임에 대한 아이디어를 얻는 데 도움이 됩니다.

이전 일의 정보는 당일의 단기 추세를 살펴보는 기준을 계산하는 데 사용됩니다.

PP(Pivot Point)는 균형점으로 하루 동안 가격이 좌우되는 지점입니다. 전날의 세 가지 값(고가, 저가, 종가)이 있으면 더 작은 기간에 대해 균형점, 6개 저항 지점 및 6개 지지 지점에 대해 13개 지점을 계산할 수 있습니다. 이러한 지점을 참조점이라고 합니다. 이들 참조 지점을 사용하면 단기 추세의 변화를 쉽게 결정할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 피벗 포인트 레벨, Resistance1(RES1.0) 및 Support1(SUP1.0)의 세 가지 값입니다.

가격이 이 값들 사이에서 움직일 때 종종 움직임에서 휴지기나 수익을 볼 수 있습니다.

따라서 DailyPivot Points 지표는 다음과 같습니다.

가격 변동 범위 예측;



가격이 멈출 수 있는 위치를 보여줍니다.



가격의 방향이 변화할 가능성 있는 지점을 보여줍니다.



당일 시장이 피봇 포인트 레벨보다 높은 곳에서 열리면 이는 롱 포지션에 진입하는 신호입니다. 시장이 피봇 포인트 수준 아래에서 열리면 해당 당일은 매도 포지션을 보유 하는 것이 유리합니다.

피벗 포인트를 사용하는 방법은 저항 RES1.0 또는 지지 SUP1.0 수준에서 가능한 반전 또는 돌파를 추적하고 감지하는 것으로 구성됩니다. 가격이 RES2.0, RES3.0 또는 SUP2.0, SUP3.0 수준에 도달하는 순간 시장은 일반적으로 과매수 또는 과매도 이므로 이러한 수준은 대부분 청산할 지점으로 사용됩니다.



계산:

전날의 HIGH, LOW, CLOSE를 기준으로 Pivot Point(PP), Resistance1(RES1.0), Resistance2(RES2.0), Resistance3(RES3.0), Support1(SUP1.0), Support2(SUP2.0) 및 Support3(SUP3.0) 및 중심 값: Resistance0.5(RES0.5), Resistance1.5(RES1.5), Resistance2.5(RES2.5), Support0.5 (SUP0.5), Support1.5(SUP1.5) 및 Support2.5(SUP2.5).



따라서 전일의 최고가와 최저가가 반영됩니다.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 RES1.0 = 2*PP - LOW RES2.0 = PP + (HIGH -LOW) RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW) SUP1.0 = 2*PP – HIGH SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)



SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2



RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2



RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2 SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2



SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2



SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



설명:

HIGH — 전날의 최고가;

LOW — 전날의 최저가;

CLOSE — 전날의 종가;

PP — 피벗 포인트(전날의 typical price)

RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 — 참고 지점(저항 수준);

SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 — 참고 지점 (지지 수준).





