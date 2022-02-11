당사 팬 페이지에 가입하십시오
자금 흐름 지수(Money Flow Index (MFI)) - MetaTrader 4용 지표
자금 흐름 지수(Money Flow Index)(MFI)는 주식에 돈을 투자하고 인출하는 비율을 나타내는 지표입니다.
지표의 구성 및 해석은 상대 강도 지수(RSI)와 유사합니다. 단 MFI에서는 거래량이 중요하다는 유일한 차이점이 있습니다.
자금 흐름 지수를 분석할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.
-
지표와 가격 움직임의 다이버전스. 만약 가격이 오르고 MFI가 떨어지는 경우(반대도 마찬가지) 가격의 반전이 일어날 확률이 높습니다;
80 이상 또는 20 미만인 자금 흐름 지수 값은 시장의 잠재적인 최고점 또는 최저점을 나타냅니다.
계산:
자금 흐름 지수의 계산은 여러 단계를 거칩니다. 먼저 해당 기간의 typical price(TP)를 정의합니다.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3
다음으로 자금 흐름(Money Flow)을 계산합니다:
MF = TP * VOLUME
만약 오늘의 typical price가 어제의 TP보다 크면 자금 흐름은 양수로 간주됩니다. 오늘의 typical price가 어제의 가격보다 낮으면 자금 흐름은 음수로 간주됩니다. 양수 자금 흐름은 선택한 기간 동안 양수의 자금 흐름의 합계입니다. 음수 자금 흐름은 선택한 기간 동안의 음수의 자금 흐름의 합계입니다.
그런 다음 양수 자금 흐름을 음수 자금 흐름으로 나누어 자금 비율(MR)을 계산합니다.
자금 비율 = 양수 자금 흐름 /음수 자금 흐름
그리고 마지막으로 자금 비율을 사용해서 자금 흐름 지수를 계산합니다:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
MFI에 대한 전체 설명은 기술적 분석: Money Flow Index에서 찾아볼 수 있습니다
