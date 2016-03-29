Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DT_ZZ_optimized - indicador para MetaTrader 4
Esta é uma otimização simples "direta" do indicador DT_ZZ que é usado por muitos traders. O indicador DT_ZZ é também uma parte do famoso indicador ZUP. As lógicas de cálculo não foram alteradas, de modo que o comportamento da variante otimizada não deve diferir do original. Outras variantes otimizados conflitam com a versão original nas barras externas. A vantagem desta versão é que as chamadas deste indicador podem ser usadas nos testes. A versão original requer um tempo de cálculo sobre a relação exponencial; e esta versão é submetida a testes facilmente. Portanto, usar este indicador em outros indicadores irá diminuir a carga dos recursos do computador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7365
