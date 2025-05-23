거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 신호는 가격이 강세(약세) 편향으로 이전 바의 고점(저점)을 돌파할 때 발생합니다. 이 신호는 모호하므로 현재 상황에 따라 해석해야 합니다.
경우에 따라서는 반대의 신호로 작용할 수도 있는데, 예를 들어 뚜렷한 강세장의 경우 빨간색 신호는 좋은 매수 진입 신호가 될 수 있습니다.
현재 심볼로 현재 시장이 거래 가능한지 확인하는 기능
이 기능은 거래가 마감된 시간에 거래 요청으로 서버에 과부하가 걸리지 않도록 하는 데 유용합니다.캔들 필터
캔들 필터 인디케이터는 특정 기준에 따라 차트에서 캔들을 필터링하고 강조 표시하도록 설계된 사용자 지정 가능한 도구입니다. 이를 통해 트레이더는 상승 캔들, 하락 캔들, 도지 캔들 또는 모든 캔들 등 관심 있는 캔들만 동시에 시각화할 수 있습니다. 또한 이 인디케이터는 캔들 색상과 차트 배경을 완전히 제어할 수 있어 명확하고 적응력 있는 시각적 경험을 제공합니다.
불스 베어스 파워
이 지표는 상승세 또는 하락세가 시장을 지배하는지 여부와 그 강도를 결정합니다.FractalsPeriod
표시기를 사용하면 현재 고점/저점(프랙탈) 캔의 앞뒤 막대 수를 개별적으로 지정할 수 있습니다.