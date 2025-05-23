이 신호는 가격이 강세(약세) 편향으로 이전 바의 고점(저점)을 돌파할 때 발생합니다. 이 신호는 모호하므로 현재 상황에 따라 해석해야 합니다.

경우에 따라서는 반대의 신호로 작용할 수도 있는데, 예를 들어 뚜렷한 강세장의 경우 빨간색 신호는 좋은 매수 진입 신호가 될 수 있습니다.



