Индикаторы

Reversal Bar - индикатор для MetaTrader 5

Vasiliy Smirnov
Просмотров:
10252
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Сигнал возникает при пробое цены High(Low) предыдущего бара с бычьим(медвежьим) настроем. Сигнал является неоднозначным и должен интерпретироваться исходя из текущей ситуации.

В некоторых случаях даже может служить обратным сигналом, например, в случае явного бычьего рынка красный сигнал может являться хорошим входом на покупку.

Индикатор Reversal Bar

Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше - тем больше смещение.

Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) является индикатором, который показывает в каком направлении развивается тенденция объема.

Индикатор производит вычисление фракталов с возможностью настройки числа баров до/после баров с экстремальными значениями High/Low.

Индикатор определяет быки или медведи господствуют на рынке и их силу.