Reversal Bar - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 10252
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Сигнал возникает при пробое цены High(Low) предыдущего бара с бычьим(медвежьим) настроем. Сигнал является неоднозначным и должен интерпретироваться исходя из текущей ситуации.
В некоторых случаях даже может служить обратным сигналом, например, в случае явного бычьего рынка красный сигнал может являться хорошим входом на покупку.
Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше - тем больше смещение.Volume Rate of Change (VROC)
Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) является индикатором, который показывает в каком направлении развивается тенденция объема.
Индикатор производит вычисление фракталов с возможностью настройки числа баров до/после баров с экстремальными значениями High/Low.Bulls Bears Power
Индикатор определяет быки или медведи господствуют на рынке и их силу.