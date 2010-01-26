Сигнал возникает при пробое цены High(Low) предыдущего бара с бычьим(медвежьим) настроем. Сигнал является неоднозначным и должен интерпретироваться исходя из текущей ситуации.

В некоторых случаях даже может служить обратным сигналом, например, в случае явного бычьего рынка красный сигнал может являться хорошим входом на покупку.



