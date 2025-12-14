加入我们粉丝页
清洁市场观察脚本
前 ： 秒后 ：
Clean Market Watch 脚本是一款简单实用的工具，只需单击一下即可快速删除 MetaTrader 5 Market Watch 窗口中的所有符号。当您想从一个干净的工作区重新开始，或者当您的 Market Watch 因符号过多而变得杂乱无章时，该工具尤其有用。
用途
随着时间的推移，交易者往往会在市场观察窗口中积累大量符号，从而难以专注于他们积极交易的工具。手动逐个删除符号既乏味又耗时。本脚本可自动完成整个过程，在数秒内清除所有符号。它还适用于移除因程序添加而拒绝从市场观察窗口中删除的持久性符号。
工作原理
该脚本采用简单而有效的算法运行：
- 迭代删除过程- 脚本会循环查看当前显示在 Market Watch 中的所有符号，并系统地将其删除
- 逆序处理- 从下至上删除符号，以避免可能导致跳过符号的索引移动问题
- 安全机制--内置迭代限制可防止在出现意外错误时出现无限循环
- 实时反馈--每个被删除的符号都会被记录到专家日志中，让你可以跟踪清理过程
- 完成通知-完成 后，信息框会显示移除的符号总数
主要功能
- 一键式操作- 只需将脚本附加到任何图表，即可立即执行
- 安全执行- 内置保障措施可防止出现系统问题
- 详细记录--所有操作都会记录在案，提高透明度
- 无需配置- 开箱即用，无需输入参数
使用说明
- 打开 MetaTrader 5 终端
- 导航至导航窗口
- 在脚本文件夹下找到CleanMarketWatch 脚本
- 将脚本拖放到任意图表上，或双击执行
- 等待确认已删除所有符号的完成信息
技术细节
该脚本使用带有 false 参数的 SymbolSelect() 函数从 Market Watch 中删除符号。它以从最高索引开始的相反顺序处理符号，确保在整个移除过程中保持稳定的数组索引。多次迭代可处理第一次删除时可能未删除的任何符号。
推荐使用案例
- 在开始新的交易时段前进行清理
- 在回溯测试后删除演示或测试符号
- 为新交易策略准备干净的工作区
- 导入符号列表后重置 Market Watch
- 清除无法手动删除的持久符号列表
重要说明
运行此脚本后，您的 Market Watch 将完全清空。您需要手动添加任何想要监控的符号。该脚本不会影响您的交易历史、未结头寸或挂单，只会修改市场观察的显示。
版本: 1.0
平台： MetaTrader 5
类别： 实用脚本
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65997
