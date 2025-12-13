Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Caculater Margin - Asesor Experto para MetaTrader 5
Hola,
Estoy aprendiendo a codificar en MQL5. Este código se utiliza para calcular el margen requerido para un lote de negociación.
Permite personalizar el factor de apalancamiento para ver el margen requerido.
El código puede no ser totalmente completa todavía, ya que lo estoy usando con FX y símbolos de metal, y puede haber imprecisiones cuando se utilizan cuentas de centavos o CFDs / criptomonedas.
Sigo trabajando para mejorar mis conocimientos de codificación. Cualquier sugerencia o comentario será muy apreciado para ayudarme a mejorar.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/65978
Extensión de milisegundos CDateTime + extensión de variable de supervisión datetimeTriple rendimiento intradía
Establezca tres cruces y controle el rendimiento porcentual diario a partir de una hora determinada (que también se puede establecer).
El indicador Open Range Breakout (ORB) es una potente herramienta de análisis técnico que identifica y realiza un seguimiento de las rupturas de precios del rango de apertura de las sesiones bursátiles. Este indicador se basa en el concepto de que los precios máximos y mínimos establecidos durante los primeros minutos de una sesión bursátil a menudo sirven como importantes niveles de soporte y resistencia durante el resto del día. El indicador calcula automáticamente el rango de apertura basándose en periodos de tiempo definidos por el usuario, traza múltiples objetivos de precios y proporciona alertas visuales y sonoras de posibles oportunidades de negociación. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar operaciones de ruptura de alta probabilidad y escenarios de repetición de pruebas.Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go
El script Limpiar Observación del Mercado es una sencilla herramienta diseñada para eliminar rápidamente todos los símbolos de su ventana de Observación del Mercado de MetaTrader 5 con un solo clic. Esto es particularmente útil cuando se quiere empezar de nuevo con un espacio de trabajo limpio o cuando su Market Watch se ha convertido en desordenado con demasiados símbolos. Propósito Con el tiempo, los comerciantes a menudo se acumulan numerosos símbolos en su ventana de Market Watch, por lo que es difícil centrarse en los instrumentos que operan activamente. Eliminar manualmente los símbolos uno a uno puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Este script automatiza todo el proceso, eliminando todos los símbolos en segundos.