Hola,

Estoy aprendiendo a codificar en MQL5. Este código se utiliza para calcular el margen requerido para un lote de negociación.

Permite personalizar el factor de apalancamiento para ver el margen requerido.

El código puede no ser totalmente completa todavía, ya que lo estoy usando con FX y símbolos de metal, y puede haber imprecisiones cuando se utilizan cuentas de centavos o CFDs / criptomonedas.

Sigo trabajando para mejorar mis conocimientos de codificación. Cualquier sugerencia o comentario será muy apreciado para ayudarme a mejorar.

Muchas gracias.












