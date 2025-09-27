거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
지그재그 NK 피보팬. - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 11
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
마지막과 두 번째 상단에 피보 가중치를 설정할 수 있는 지그재그 표시기입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/607
음수 볼륨 인덱스
NVI(마이너스 거래량 지수)는 거래량 감소를 유가증권 가격 변동과 연관시킵니다.행렬 연산용 라이브러리
행렬 작업을 위한 라이브러리: 행렬 생성 및 행렬을 사용한 기본 연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 반전)을 할 수 있습니다.
표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하는 테스터용 스크립트
이 스크립트는 표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하여 복잡한 사용자 정의 기준(표본 내 및 표본 외 기간, 고급 지표 및 통계 테스트 등으로 구분)에 따라 전략을 평가할 수 있는 테스터 스크립트입니다.힘의 균형
파워 밸런스(BOP)는 2001년 이고르 리브신이 각 캔들에서 매수자와 매도자 간의 힘의 균형을 측정하기 위해 처음 개발한 지표입니다.