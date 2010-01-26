离散 技术指标由价格和交易量的变化决定。成交量在价格的变化中充当权衡系数。系数越高（成交量），价格变化的分布就越能被这个技术指标所体现（在当前时段内）。

实际上，这个指标是更常用的能量潮指标的一个变种。这两个指标都通过衡量各自的成交量来确认价格的变化。



当离散指标增长时，这就意味着积累（买）某一证券，卖量在价格上升趋势中被强势分享。当指标下降时，这就意味着分散（卖）某一证券，绝大多数卖单在价格下跌时发生。



离散指标和证券价格的背离预示着价格变化即将到来。原则上，当这种背离发生时，价格趋势会向着该指标移动的方向运动。因此，如果指标在增长，但是证券价格在下跌，那么价格的反转是可预期的。

计算：



从该指标的当前累积值中增加或减少一定份额的日交易量。收盘价越接近当天的最高价时，被增加的份额越大。收盘价越接近当天的最低价格，被减少的份额越大。如果收盘价正好在当天最高和最低价格之间，那么这个指标值不变。



A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)



其中：