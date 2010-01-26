Технический индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема.



Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.



Фактически, этот индикатор - вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.



Рост индикатора Accumulation/Distribution означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.



Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен.

Расчет:



К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема.



Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)



A/D(i) - значение индикатора Accumulation/Distribution> для текущего бара;

CLOSE(i) - цена закрытия бара;

LOW(i) - минимальная цена бара;

HIGH(i) - максимальная цена бара;

VOLUME(i) - объем;

A/D(i-1) - значение Accumulation/Distribution для предыдущего бара.

где: