Accumulation/Distribution - индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема.

Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Фактически, этот индикатор - вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.

Рост индикатора Accumulation/Distribution означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.

Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен.

Расчет:

К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема.

Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)
где:
  • A/D(i) - значение индикатора Accumulation/Distribution> для текущего бара;
  • CLOSE(i) - цена закрытия бара;
  • LOW(i) - минимальная цена бара;
  • HIGH(i) - максимальная цена бара;
  • VOLUME(i) - объем;
  • A/D(i-1) - значение Accumulation/Distribution для предыдущего бара.
