Accumulation/Distribution - индикатор для MetaTrader 5
- 6746
Технический индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема.
Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.
Фактически, этот индикатор - вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.
Рост индикатора Accumulation/Distribution означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема
торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.
Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен.
Расчет:
К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема.
Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.
- A/D(i) - значение индикатора Accumulation/Distribution> для текущего бара;
- CLOSE(i) - цена закрытия бара;
- LOW(i) - минимальная цена бара;
- HIGH(i) - максимальная цена бара;
- VOLUME(i) - объем;
- A/D(i-1) - значение Accumulation/Distribution для предыдущего бара.
