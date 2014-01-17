负成交量指数（NVI）将交易量的下降和金融标的物价格下降联系起来。假设成交量和前一日相比减少了，NVI由价格变化百分比定义。

NVI指标被设计为其值仅当当日成交量小于前一日时，才发生变化。价格下跌总是伴随着成交量的萎缩，基于这样的事实，NVI值通常在下跌趋势中发生改变。

以下假设应用于在NVI的使用中。当交易活动正在蓬勃发展，交易量往上走的时候，随波逐流的业余投资者最活跃。相反，当成交量萎缩，市场由精明的专业投资者控制。因此，NVI值的变化（如前所述，NVI仅在成交量下降的时候发生变化）预示着从市场赚取“聪明钱”的时机到了。

在他的书中“证券市场的逻辑：华尔街获利的复杂方式” Norman Fosback 叙述到，如果道琼斯工业指数的NVI高于其一年移动平均，那么市场十有八九处在牛市中。