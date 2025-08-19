당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스탈린 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 84
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
안드레이 바실리예프
스탈린 지표는 "신호" 유형을 말하며, 즉 트레이더에게 정확한 시장 진입 지점을 제공하여 각각 매도 및 매수할 빨간색과 파란색 화살표로 표시합니다.
이 지표는 가장 일반적이고 간단하며 입증된 방법인 두이동평균의 교차로 신호를 생성합니다. 이러한 신호는 가장 강력한 신호 중 하나이지만 평평한 움직임 동안 이러한 신호는 거짓이되고 그러한 순간에 시장에 많은 신호가 있으므로 예금이 상당한 금액으로 떨어졌습니다. 그렇기 때문에이 스탈린 지표에는 세 가지 유형의 필터가 적용됩니다:
- RSI(상대 강도 지수) 지표를 기반으로 필터링합니다;
- 움직임 확인 필터;
- 횡보 추세 신호 필터.
이러한 필터를 통해 이 인디케이터는 원치 않는 손실을 초래할 수 있는 대부분의 잘못된 신호를 걸러낼 수 있습니다.
인디케이터 매개변수:
- MAShift - 가격 차트를 기준으로 "이동 평균"을 이동합니다;
- 빠름 - "빠른" 이동 평균의 기간;
- 느림 - "느린" 이동 평균의 기간;
- RSI - 신호 필터링을 위한 같은 이름의 인디케이터의 주기;
- 확인 - 확인 계수;
- 플랫 - 플랫 상태의 확인 계수;
- SoundAlert - 소리 신호 활성화/비활성화;
- EmailAlert - 이메일로 신호 켜기/끄기.
매개변수 설명:
확인 매개변수는 이 지표의 필터 중 하나를 담당하며, 이는 한 방향 또는 다른 방향으로 가격 움직임의 시작을 확인하여 올바른 방향으로 거래를 개시했는지 확인하도록 설계되었습니다;
뿐만 아니라 잘못된 신호를 필터링하는 데에도 관여하지만이 매개 변수는 거래를 시작하기에 너무 위험 할 때 평평하고 시장 움직임의 순간을 인식하는 역할을합니다.
트레이딩에 적용:
트레이딩에서 인디케이터를 사용하는 것은 매우 간단하며 차트에서 신호를 따라가거나 소리 알림을 켜기만 하면 됩니다.
약간의 기록을 살펴보면이 지표가 제공하는 정확한 신호의 수가 상당히 많다는 것을 알 수 있지만 이러한 암시 적 거래가 모두 수익성이있을 수있는 것은 아니므로이 지표에 오실레이터를 추가하여 약간의 하락 징후가있을 때 거래를 종료하는 순간을 표시하는 것이 나쁘지 않습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/487
현재 심볼에 대한 모든 매수 또는 매도 포지션을 청산하는 버튼 두 개를 추가하는 MetaTrader 5용 MQL5 스크립트입니다.Moving Price Line Indicator MT5
이 간단한 지표는 캔들 또는 시간대의 특정 시점에 가격이 도달하는 시점을 쉽게 확인할 수 있습니다.