실제 작성자:

안드레이 바실리예프

스탈린 지표는 "신호" 유형을 말하며, 즉 트레이더에게 정확한 시장 진입 지점을 제공하여 각각 매도 및 매수할 빨간색과 파란색 화살표로 표시합니다.

이 지표는 가장 일반적이고 간단하며 입증된 방법인 두이동평균의 교차로 신호를 생성합니다. 이러한 신호는 가장 강력한 신호 중 하나이지만 평평한 움직임 동안 이러한 신호는 거짓이되고 그러한 순간에 시장에 많은 신호가 있으므로 예금이 상당한 금액으로 떨어졌습니다. 그렇기 때문에이 스탈린 지표에는 세 가지 유형의 필터가 적용됩니다:

RSI(상대 강도 지수) 지표를 기반으로 필터링합니다;

움직임 확인 필터;

횡보 추세 신호 필터.

이러한 필터를 통해 이 인디케이터는 원치 않는 손실을 초래할 수 있는 대부분의 잘못된 신호를 걸러낼 수 있습니다.

인디케이터 매개변수:

MAMethod - "이동 평균" 평활화 방법:

0 - SMA

1 - EMA,

2 - SMMA,

3 - LWMA;



MAShift - 가격 차트를 기준으로 "이동 평균"을 이동합니다;

빠름 - "빠른" 이동 평균의 기간;

느림 - "느린" 이동 평균의 기간;

RSI - 신호 필터링을 위한 같은 이름의 인디케이터의 주기;

확인 - 확인 계수;

플랫 - 플랫 상태의 확인 계수;

SoundAlert - 소리 신호 활성화/비활성화;

EmailAlert - 이메일로 신호 켜기/끄기.

매개변수 설명:

확인 매개변수는 이 지표의 필터 중 하나를 담당하며, 이는 한 방향 또는 다른 방향으로 가격 움직임의 시작을 확인하여 올바른 방향으로 거래를 개시했는지 확인하도록 설계되었습니다;

뿐만 아니라 잘못된 신호를 필터링하는 데에도 관여하지만이 매개 변수는 거래를 시작하기에 너무 위험 할 때 평평하고 시장 움직임의 순간을 인식하는 역할을합니다.

트레이딩에 적용:

트레이딩에서 인디케이터를 사용하는 것은 매우 간단하며 차트에서 신호를 따라가거나 소리 알림을 켜기만 하면 됩니다.

약간의 기록을 살펴보면이 지표가 제공하는 정확한 신호의 수가 상당히 많다는 것을 알 수 있지만 이러한 암시 적 거래가 모두 수익성이있을 수있는 것은 아니므로이 지표에 오실레이터를 추가하여 약간의 하락 징후가있을 때 거래를 종료하는 순간을 표시하는 것이 나쁘지 않습니다.