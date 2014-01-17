加入我们粉丝页
Stalin - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
2606
-
真实作者:
Andrey Vassiliev
Stalin 是一个所谓的信号指标, 因为它为交易者提供了准确的市场入场点, 并使用红色和蓝色箭头标出了对应的卖出和买入点.
本指标使用了最通用, 简单和被证实的方法- 两个移动平均的交叉. 尽管这样的信号是最强的信号之一, 它们在市场平缓波动时可能还是会产生错误信号, 而使您的存款减少得相当明显. 所以, 在本指标上增加了3种过滤器:
- 基于 RSI 指标 (相对强弱指数) 的过滤器;
- 移动确认过滤器;
- 边界趋势信号过滤器.
这三个过滤器可以使指标消除大多数错误信号.
输入参数:
- MAMethod – 移动平均平滑方法:
0 – SMA,
1 – EMA,
2 – SMMA,
3 – LWMA;
- MAShift – 移动平均相对价格图表的转换;
- Fast – "快速" 移动平均周期数;
- Slow – "慢速" 移动平均周期数;
- RSI – 用于过滤信号的 RSI 周期数;
- Confirm – 确认比例;
- Flat – 平缓状态确认比例;
- SoundAlert – 声音提醒开关;
- EmailAlert – e-mail 提醒开关.
参数描述:
Confirm 参数用于一个指标过滤器以确认价格移动的起点. 也就是, 确认我们以正确的方向进入市场;
Flat 参数也参与了错误信号的过滤, 但是它的任务是识别平缓的市场移动, 因为进入市场的风险很高.
交易中的应用:
在交易中使用它很容易, 打开声音提醒, 然后跟随图表上的信号.
如果我们在历史中检验它, 我们会发现此指标提供的准确信号很可观, 但是不是所有这些潜在的交易都是有利润的. 所以, 最好把此指标和一个振荡指标一起使用, 振荡指标可以显示反转信号以提示退出市场.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/487
