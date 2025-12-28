전문가 어드바이저는 CCIT3_Simple 및 CCIT3_noReCalc를 기반으로 합니다. 거래는 지표의 영점 가격 교차점을 기준으로 합니다.

이동평균: 3극 버터워스 필터. 이 지표는 위톨드 워즈니악의 코드를 기반으로 합니다.