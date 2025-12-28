CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

SymbolSyncEA - sistema esperto per MetaTrader 5

Max B | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(8)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Sincronizza tutti i simboli del grafico con il simbolo del grafico a cui l'EA è collegato.

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47852

    EA_CCIT3 EA_CCIT3

    L'Expert Advisor si basa su CCIT3_Simple e CCIT3_noReCalc. Il trading si basa sull'attraversamento del prezzo zero dell'indicatore.

    Media mobile: filtro Butterworth a 3 poli Media mobile: filtro Butterworth a 3 poli

    Media mobile: filtro Butterworth a 3 poli. L'indicatore si basa sul codice di Witold Wozniak.

    wd.Multi_ClockPrice lite! wd.Multi_ClockPrice lite!

    wd.Multi_ClockPrice lite!" è la versione lite di "wd.Multi_ClockPrice", che fornisce una rappresentazione visiva dell'ora del server e dei prezzi bid sul grafico. Si sincronizza con l'orologio del PC ogni secondo, consentendo aggiornamenti continui anche quando MT5 è offline. Vengono visualizzati i prezzi bid in tempo reale, soddisfacendo in modo efficiente la necessità di informazioni sui prezzi. Posiziona le etichette informative nella sottofinestra specificata, regolando le posizioni in base alle necessità.

    Professional Order Manager Professional Order Manager

    Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.