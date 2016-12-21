DailyPivotPoints

Der Indikator DailyPivot Points hilft ein Bild der zukünftigen Marktbewegungen zu erstellen, anders als andere Instrumente, die dem Markt hinterher hinken.

Die Informationen, die vom Vortrag verfügbar sind, werden verwendet, um Bezugspunkte für kleinere Trends innerhalb des Tages zu berechnen.

Der Pivot Point (PP) ist der Gleichgewichtspunkt - ein Level an den der Preis den ganzen Tag gebunden ist. Wir habe drei Preise des Vortages: Maximum, Minimum und der Schlusskurs, 13 Levels werden für kleiner Zeitrahmen berechnet: Gleichgewichtspunkt, 6 Widerstands- und 6 Unterstützungslevels. Diese Level nennt man Bezugspunkte (check points).



Diese Bezugspunkte bieten eine Möglichkeit, sehr einfach die Richtung kleinerer Trends zu bestimmen. Drei Werte sind die wichtigsten - der Level des Gleichgewichtspunkt, Resistance1 (RES1.0) und Support1 (SUP1.0). Oftmals sind Unterbrechungen der Bewegung oder auch Rückgänge zischen diesen Werten zu beobachten.

Daher kann der Indikator DailyPivot Points:

die Breite der Preisschwankungen vorhersagen;

die möglichen Stopps darstellen;

die Punkte anzeigen, an denen die Richtung der Preise sich ändern könnten.

Öffnet der Markt des aktuellen Tages oberhalb des Gleichgewichtspunktes, ist das ein Zeichen, eine Kaufposition zu eröffnen. Öffnet der Markt des aktuellen Tages unterhalb des Gleichgewichtspunktes, ist das ein Zeichen, eine Verkaufsposition zu eröffnen.

Die Methode der Bezugspunkt ermöglicht die kontinuierliche Überprüfung auf Umkehr- oder Ausbruchsbewegungen, wenn der Preis den Widerstandslinie RES1.0 oder die Unterstützunglinie SUP1.0 berührt. Mit der Zeit, wenn der Preis die Level RES2.0, RES3.0 oder SUP2.0, SUP3.0 erreicht, scheint der Markt überkauft oder überverkauft zu sein und diese Level werden dann meistens zum Ausstieg verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.12.2005.







Berechnung:

Die Berechnung auf Basis der Werte von HIGH, LOW und CLOSE des Vortages erzeugt die neuen Werte des Pivot Point (PP), Resistance1 (RES1.0), Resistance2 (RES2.0), Resistance3(RES3.0), Support1 (SUP1.0), Support2 (SUP2.0) und Support3 (SUP3.0), und ebenso die Zwischenwerte Resistance0.5(RES0.5), Resistance1.5 (RES1.5), Resistance2.5 (RES2.5), Support0.5(SUP0.5), Support1.5 (SUP1.5) und Support2.5 (SUP2.5).



Somit gibt es eine Vorwärtsprojektion von Maxima und Minima des Vortages.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



RES1.0 = 2*PP - LOW

RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)

RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)



SUP1.0 = 2*PP – HIGH

SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)

SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2

RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2

RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2



SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2

SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2

SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



wobei: