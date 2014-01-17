加入我们粉丝页
DailyPivotPoints - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
2120
-
DailyPivot Points 指标有助于创建市场未来动向的蓝图, 和其他在市场之后做反应的工具相比有所区别.
前一天的数据将用于计算当前日小趋势的检查点.
轴点 (PP) 是平衡点 - 一个当日之内的价格吸引点. 前一天有3个数值: 最大值, 最小值和收盘价, 对于较小时间段有13个水平: 平衡点, 6 个阻力水平和 6 个支撑水平. 这些水平称为检查点.
检查点可以用于简单地确定小趋势的方向. 3个数值是最重要的 - 平衡点水平, 阻力1 (RES1.0) 和支撑1 (SUP1.0). 移动中的暂停, 甚至回滚, 当价格在这些数值之间移动时很常见.
以此方式, DailyPivot Point指标:
- 预测价格的变动范围;
- 展示可能的价格停顿点;
- 展示可能的价格反转点.
如果当天的市场开盘价高于平衡点, 是建立买入仓位的信号. 如果当天市场开盘价低于平衡点, 当天更适合建立卖出仓位.
检查点方法也可以监控到, 价格达到阻力水平 RES1.0 或支撑水平 SUP1.0时发生反转或者突破. 在价格达到 RES2.0, RES3.0 or SUP2.0, SUP3.0 水平之前, 市场会呈现超买或超卖状态, 所以这些水平经常做为退出水平.
本指标首先于2005年12月23日使用MQL4语言实现并发布于 mql4.com 代码库中.
计算:
计算基于前一天的最高价(HIGH), 最低价(LOW)和收盘价(CLOSE), 生成新的数值, 轴点 (PP), 阻力1 (RES1.0), 阻力2 (RES2.0), 阻力3(RES3.0), 支撑1 (SUP1.0), 支撑2 (SUP2.0) 和支撑3 (SUP3.0), 以及中间值, 阻力0.5(RES0.5), 阻力1.5 (RES1.5), 阻力2.5 (RES2.5), 支撑0.5(SUP0.5), 支撑1.5 (SUP1.5) 和支撑2.5 (SUP2.5).
以此方式, 进行以往天数和未来的最大值和最小值的映射.
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
RES1.0 = 2*PP - LOW
RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)
RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)
SUP1.0 = 2*PP – HIGH
SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)
SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)
RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2
RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2
RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2
SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2
SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2
SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2
其中:
- HIGH - 前一天价格的最大值;
- LOW - 前一天价格的最小值;
- CLOSE - 前一天的收盘价;
- PP - 平衡点 (前一天的典型价格);
- RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 - 检查点 (阻力水平);
- SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 - 检查点 (支撑水平).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/472
