DailyPivotPoints

DailyPivot Points 指标有助于创建市场未来动向的蓝图, 和其他在市场之后做反应的工具相比有所区别.

前一天的数据将用于计算当前日小趋势的检查点.

轴点 (PP) 是平衡点 - 一个当日之内的价格吸引点. 前一天有3个数值: 最大值, 最小值和收盘价, 对于较小时间段有13个水平: 平衡点, 6 个阻力水平和 6 个支撑水平. 这些水平称为检查点.



检查点可以用于简单地确定小趋势的方向. 3个数值是最重要的 - 平衡点水平, 阻力1 (RES1.0) 和支撑1 (SUP1.0). 移动中的暂停, 甚至回滚, 当价格在这些数值之间移动时很常见.

以此方式, DailyPivot Point指标:

预测价格的变动范围;

展示可能的价格停顿点;

展示可能的价格反转点.

如果当天的市场开盘价高于平衡点, 是建立买入仓位的信号. 如果当天市场开盘价低于平衡点, 当天更适合建立卖出仓位.

检查点方法也可以监控到, 价格达到阻力水平 RES1.0 或支撑水平 SUP1.0时发生反转或者突破. 在价格达到 RES2.0, RES3.0 or SUP2.0, SUP3.0 水平之前, 市场会呈现超买或超卖状态, 所以这些水平经常做为退出水平.

本指标首先于2005年12月23日使用MQL4语言实现并发布于 mql4.com 代码库中.







计算:

计算基于前一天的最高价(HIGH), 最低价(LOW)和收盘价(CLOSE), 生成新的数值, 轴点 (PP), 阻力1 (RES1.0), 阻力2 (RES2.0), 阻力3(RES3.0), 支撑1 (SUP1.0), 支撑2 (SUP2.0) 和支撑3 (SUP3.0), 以及中间值, 阻力0.5(RES0.5), 阻力1.5 (RES1.5), 阻力2.5 (RES2.5), 支撑0.5(SUP0.5), 支撑1.5 (SUP1.5) 和支撑2.5 (SUP2.5).



以此方式, 进行以往天数和未来的最大值和最小值的映射.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



RES1.0 = 2*PP - LOW

RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)

RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)



SUP1.0 = 2*PP – HIGH

SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)

SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2

RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2

RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2



SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2

SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2

SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



其中: