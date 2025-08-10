일일 피벗 포인트 지표는 시장보다 뒤처지는 다른 상품과 달리 향후 시장 움직임의 방향을 예측하는 데 도움이 됩니다.



전일 동안 이용 가능한 정보는 당일의 작은 추세 피벗 포인트를 계산하는 데 사용됩니다.

피봇 포인트(PP)는 하루 동안 가격이 중력을 받는 수준인 평형점입니다. 전일 최대, 최저, 종가의 세 가지 값을 가지고 더 작은 시간대에 대해 균형점, 저항선 6개, 지지선 6개 등 13개의 레벨이 계산됩니다. 이러한 레벨을 앵커 포인트라고 합니다.



앵커 포인트를 사용하면 작은 추세의 방향 변화를 쉽게 확인할 수 있습니다. 가장 중요한 세 가지 값은 균형점, 저항1(RES1.0) 및 지지1(SUP1.0)의 수준입니다. 가격이 이 값 사이에서 움직일 때 종종 움직임이 일시 중지되거나 때로는 되돌림을 볼 수 있습니다.

따라서 인디케이터 데일리피벗 포인트:

가격 변동 범위를 예측합니다;

가격이 멈출 수 있는 지점을 보여줍니다;

가격 이동 방향의 가능한 변화 지점을 보여줍니다.

당일 시장이 균형점 위에서 열리면 롱 포지션을 오픈하라는 신호입니다. 시장이 균형점 아래에서 열리면 숏 포지션 개설에 유리한 날입니다.

피봇 포인트를 사용하는 기술은 가격이 저항선인 RES1.0 또는 지지선인 SUP1.0과 충돌할 때 반전 또는 붕괴 가능성을 추적하는 것입니다. 가격이 RES2.0, RES3.0 또는 SUP2.0, SUP3.0 수준에 도달하면 시장은 일반적으로 과매수 또는 과매도 상태이므로 이 수준이 대부분 출구 수준으로 사용됩니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어져 2005.12. 23에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.



계산:



전날의 고가, 저가, 종가를 기준으로 피봇 포인트(PP), 저항1(RES1.0), 저항2(RES2.0), 저항3(RES3.0), 지지1(SUP1.0), 지지2(SUP2.0), 지지3(SUP3.0)과 중간 값인 저항0.5(RES0.5), 저항1.5(RES1.5), 저항2.5(RES2.5), 지지0.5(SUP0.5), 지지1.5(SUP1.5) 및 지지2.5(SUP2.5)를 사용할 수 있습니다.



따라서 전날의 고점과 저점이 미래에 투영됩니다.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



RES1.0 = 2*PP - LOW

RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)

RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)



SUP1.0 = 2*PP – HIGH

SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)

SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2

RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2

RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2



SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2

SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2

SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



어디: