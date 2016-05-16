DailyPivotPoints

DailyPivot Points インディケータは、現在市場に基づく他のツールと違って、市場の将来動向の構図をするのに役立ちます。

前日の過程で利用できるようになった情報が、今日のマイナートレンドのチェックポイントを計算するために使用されます。

ピボットポイント（Pivot Point、PP）とは価格が終日引き寄せられるレベルであり平衡点です。前日の最大値、最小値と終値の３値を持ち、より小さな時間枠のための平衡点、6抵抗レベルと6サポートレベルの計13レベルが計算されます。このレベルは、チェックポイントと呼ばれます。



チェックポイントは、マイナートレンドの方向を簡単に決定する可能性を提供します。平衡点、抵抗1（RES1.0）と支持1（SUP1.0）の3レベルが最も重要です。動きの一時停止やロールバックは、これらの値の間の価格の移動中に頻繁に見られます。

DailyPivot Pointsインディケータは下記を行います。

価格変動の範囲を予測

可能な価格ストップを表示

価格変動の方向を変化させる可能性の点の表示

今日の市場が均衡点以上で開いた場合、これはロングポジションを開くためのシグナルです。今日の市場が均衡点以下で開いた場合、これはショートポジションを開くためのシグナルです。

価格は抵抗レベルRES1.0またはサポートレベルSUP1.0と衝突したときのチェックポイントの方法は、回転と画期的なの監視可能に構成されています。<価格がRES2.0、RES3.0またはSUP2.0、SUP3.0レベルに到達するまでに、原則として市場は買われすぎまたは売られすぎだと思われるので、これらのレベルは、主に、エグジットレベルとして使用されています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2005年12月23日にmql4.comでのコードベースで公開されました。







計算：

前日の HIGH、LOW および CLOSE 値に基づいた計算が新しい Pivot Point (PP)、Resistance1 (RES1.0)、Resistance2 (RES2.0)、Resistance3(RES3.0)、Support1 (SUP1.0)、Support2 (SUP2.0) および Support3 (SUP3.0) の値を生成し、中間的な Resistance0.5(RES0.5)、Resistance1.5 (RES1.5)、Resistance2.5 (RES2.5)、Support0.5(SUP0.5)、Support1.5 (SUP1.5) および Support2.5 (SUP2.5)の値も算出されます。



このように、最大値と前の日の最小値の将来へのマッピングが含まれている。

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



RES1.0 = 2*PP - LOW

RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)

RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)



SUP1.0 = 2*PP – HIGH

SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)

SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2

RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2

RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2



SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2

SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2

SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



ここで