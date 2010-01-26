Ставь лайки и следи за новостями
Price and Volume Trend (PVT) - индикатор для MetaTrader 5
Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.
В случае On Balance Volume (OBV) к текущему значению индикатора прибавляется весь текущий объем, когда цены закрываются выше, и вычитается весь объем, когда цены закрываются ниже. В случае построения PVT к текущему значению прибавляется или вычитается из него только часть текущего объема. Какая именно часть объема добавляется к PVT, определяется величиной изменения цены относительно цены закрытия предыдущего бара.
По мнению многих инвесторов, PVT точнее чем OBV показывает динамику объема торгов. Это связано с тем, что к значению OBV добавляется одна и та же величина объема вне зависимости от того, закрылась ли бумага выше на долю пункта или вдвое возросла в цене. В случае PVT к текущему накопленному значению добавляется небольшая доля объема, если относительное изменение цены невелико. Если же цена изменилась существенно, к значению PVT добавляется значительная доля объема.
Индикатор Price and Volume Trend
Расчет:
PVT рассчитывается путем умножения текущего объема на относительное изменение цены бумаги с добавлением полученной величины к текущему накопленному значению индикатора.
PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)
где:
- CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
- CLOSE (i - n) — цена закрытия n баров назад;
- VOLUME (i) — объем текущего бара;
- PVT (i) — текущее значение индикатора PVT;
- PVT (i - 1) — значение индикатора PVT на предыдущем баре.
