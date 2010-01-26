Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.



В случае On Balance Volume (OBV) к текущему значению индикатора прибавляется весь текущий объем, когда цены закрываются выше, и вычитается весь объем, когда цены закрываются ниже. В случае построения PVT к текущему значению прибавляется или вычитается из него только часть текущего объема. Какая именно часть объема добавляется к PVT, определяется величиной изменения цены относительно цены закрытия предыдущего бара.

По мнению многих инвесторов, PVT точнее чем OBV показывает динамику объема торгов. Это связано с тем, что к значению OBV добавляется одна и та же величина объема вне зависимости от того, закрылась ли бумага выше на долю пункта или вдвое возросла в цене. В случае PVT к текущему накопленному значению добавляется небольшая доля объема, если относительное изменение цены невелико. Если же цена изменилась существенно, к значению PVT добавляется значительная доля объема.

Индикатор Price and Volume Trend

Расчет:



PVT рассчитывается путем умножения текущего объема на относительное изменение цены бумаги с добавлением полученной величины к текущему накопленному значению индикатора.

PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)



где:

