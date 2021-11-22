당사 팬 페이지에 가입하십시오
가격과 거래량 트렌드(Price and Volume Trend (PVT)) - MetaTrader 5용 지표
PVT(Price and Volume Trend Indicator)는 OBV(On Balance Volume)처럼 종가의 변동을 고려하여 계산된 거래량의 누적 합계를 나타냅니다.
계산 방식은 OBV의 계사 방식과 유사합니다. 그러나 OBV에서는 종가가 높을 때 현재 지표 값에 전체 일일 거래량을 추가하고 종가가 더 낮을 때 전체 거래량을 줄이는 반면 PVT에서는 일일 거래량의 일부만 추가하거나 줄입니다. PVT에 추가될 거래량의 정확한 양은 전일 종가에 대한 상대적인 가격 변동의 가치에 의해 결정됩니다.
OBV에서는 각 기간의 누적 총 거래량이 합산됩니다. 그러나 PVT에서 거래량은 현재 종가와 이전 종가의 차이에 따라 달라지는 계수로 곱해집니다.
가격과 거래량 트렌드 지표(Price and Volume Trend)
계산:
PVT는 현재 누적 PVT 값에 더하여 상대 가격 변화에 현재 거래량을 곱하여 계산합니다.
PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)
설명:
- CLOSE (i) - 현재 바의 종가;
- CLOSE (i - n) - 이전 n번째 바의 종가;
- VOLUME (i) - 현재바의 볼륨;
- PVT (i) - PVT 지표의 현재값;
- PVT (i - 1) - 이전 바의 PVT 지표의 값.
