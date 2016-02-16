und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Price and Volume Trend (PVT) - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator Price and Volume Trend(PVT) repräsentiert wie der On Balance Volume (OBV) die kumulative Summe des Handelsvolumens berechnet in Abhängigkeit der Schlusskursänderung.
Der Algorithmus zur Berechnung ähnelt dem des Indikators OBV. Beim OBV addieren wir das komplette Tagesvolumen zum aktuellen Indikatorwert wenn die Schlusskurse höher sind und subtrahieren das komplette Tagesvolumen wenn die Schlusskurse tiefer sind, wohingegen beim PVT nur ein Teil des Tagesvolumens addiert oder subtrahiert wird. Der exakte Anteil des Volumens, der beim PVT aufaddiert werden muss, bestimmt sich aus der Kursänderung relativ zum Schlusskurs des vorherigen Tages.
Beim OBV werden die kumulativen Volumina für jede Periode summiert. Beim PVT hingegen wird das Volumen mit einem Koeffizienten multipliziert der abhängig ist von der Differenz aus aktuellem Schlusskurs und vorherigem Schlusskurs.
Abbildung:
Price and Volume Trend Indikator
Berechnung:
Der PVT wird berechnet indem das aktuellen Volumens mit der relativen Preisänderung multipliziert wird und und das Ergebnis zum laufenden kumulativen PVT Wert addiert wird.
PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)
wobei:
- CLOSE (i) - Schlusskurs des aktuellen Balkens
- CLOSE (i - n) - Schlusskurs des Balkens vor n Perioden
- VOLUME (i) - Volumen des aktuellen Balkens
- PVT (i) - der aktuelle Wert des PVT Indikators
- PVT (i - 1) - Wert des PVT Indikators für den vorherigen Balken
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/45
