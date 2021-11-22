시장은 종종 가속화되고 감속합니다, 이러한 움직임 때문에 지지선과 저항선을 직선으로 그리는 것이 쉽지 않습니다.



가격 채널 표시기는 가격 채널을 그립니다. 상한 및 하한 경계는 특정 기간 동안의 최대 및 최소 가격에 의해 결정됩니다.

가격 채널 지표

