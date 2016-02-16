und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Moving Average of Oscillator (OsMA) - Indikator für den MetaTrader 5
Der Moving Average of Oscillator (OsMA) gibt die Differenz aus Oszillator und seinem geglätteten Wert an.
Ind diesem Fall wird die Linie des Moving Average Convergence/Divergence (MACD) als Oszillator verwendet und dessen Signallinie als geglätteter Wert.
Moving Average of Oscillator
Berechnung:
OSMA = MACD - SIGNAL
