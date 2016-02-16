CodeBaseKategorien
Indikatoren

Moving Average of Oscillator (OsMA) - Indikator für den MetaTrader 5

osma.mq5 (5.17 KB)
Der Moving Average of Oscillator (OsMA) gibt die Differenz aus Oszillator und seinem geglätteten Wert an.

Ind diesem Fall wird die Linie des Moving Average Convergence/Divergence (MACD) als Oszillator verwendet und dessen Signallinie als geglätteter Wert.

Abbildung:

Moving Average of Oscillator

Moving Average of Oscillator

Berechnung:

OSMA = MACD - SIGNAL

