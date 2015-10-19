無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Moving Average of Oscillator (OsMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ
移動平均オシレーター (OsMA) は、オシレーターの差とそのスムージングされた値を表します。
今回は Moving Average Convergence/Divergence (MACD) の値と、MACDのスムージングされた値を利用します。
Moving Average of Oscillator
計算:
OSMA = MACD - SIGNAL
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/42
