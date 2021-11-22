거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이동 평균 오실레이터(Moving Average of Oscillator (OsMA)) - MetaTrader 5용 지표
이동 평균 오실레이터(Moving Average of Oscillator (OsMA))는 오실레이터와 오실레이터의 평활 값의 차이입니다.
이 경우 이동 평균 수렴/다이버전스 (MACD)의 기준선은 오실레이터로 사용되며 신호 라인(signal line)은 스무딩으로 사용됩니다.
이동 평균 오실레이터(Moving Average of Oscillator)
계산:
OSMA = MACD - SIGNAL
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/42
